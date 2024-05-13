محافظ الغربية يوجه بتسريع طلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز قطور

وجه محافظ الغربية الدكتور طار رحمى، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات طلبات التصالح بمركز قطور، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم لمركز ومدينة قطور في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.



وأوضح المحافظ أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.



وأضاف أنه تم وضع لافتات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن انتظار المواطنين.



وتفقد رحمى، أعمال الرصف الجارية بطريق الشين قطور بطول 8 كيلومترات والذي جاءت استجابة لمطالب الأهالي بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة المتردية للطريق ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.



وتفقد عملية تسليم الأقماح، في شونة قطور المركزية واطمئن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف.