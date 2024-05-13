تعاون بين «مياه الغربية» وجامعة طنطا ضمن مشروع التطوير المهني للتدريب والتوظيف

أفاد الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة وبين جامعة طنطا، ضمن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني للتدريب والتوظيف.

وأوضح أن ذلك يأتي تحقيقا لمبادئ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلي 27 شركة من القطاعات الصناعية بإقليم الدلتا.

وأشار شطا إلى أن بروتوكول التعاون تضمن التنسيق في مجال تدريب طلبة الكليات المعنية وذلك في خلال فترات الإجازة الصيفية أو الشتوية، وكذلك تقديم فرص تدريب لخريجي جامعة طنطا بمختلف التخصصات الأكاديمي و العلمي، وأيضا تنفيذ طلبة الجامعة بزيارات ميدانية للشركة في ضوء سياسات العمل داخلها للتعرف علي طبيعة العمل والحياة المهنية ومتطلباتها.

ولفت إلى أن بروتوكول التعاون يشمل تنظيم ندوات تعريفية داخل الجامعة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل داخل الشركة لنقل أفكارهم وخبراتهم الناجحة للطالب ويكون ملهما لهم ليشجعهم ويعطيهم خلاصة التجارب المهنية ويرفع درجة الوعي لدي الطلاب لمتطلبات سوق العمل، وأيضا تقديم عروض الرعاية والمشاركة في الفاعليات التي تنظمها جامعة طنطا على مستوى محافظة الغربية في ضوء سياسات الشركة كجزء من الخدمة المجتمعية.