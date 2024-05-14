تحولت إلى مدينة الأشباح.. الأونروا تعلن ارتفاع عدد النازحين من رفح

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا"، اليوم الثلاثاء، بأن عدد النازحين من رفح ارتفع إلى 450 ألف شخص منذ 6 مايو الحالي.

وقالت وكالة الأونروا إن "المناطق الداخلية في رفح تحولت الآن إلى مدينة أشباح ويصعب تصديق أن أكثر من مليون شخص كانوا يحتمون فيها قبل أسبوع واحد فقط"

وقالت"الأونروا"، أمس إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.

وأضافت الأونروا، في بيان لها صدر عبر منصة "إكس"، يوم الإثنين، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.

وأكدت "الأونروا"، أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

ووسعت تلك القوات من هجماتها البرية والجوية، في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبتها بتهجير الأهالي من مناطق واسعة في جباليا شمال القطاع، وشرق وجنوب مدينة رفح، وتوغلها في جنوب مدينة غزة وشرقي خان يونس.