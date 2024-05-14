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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس التصديري للتغليف: 9% زيادة في صادرات القطاع بالربع الأول من 2024

صدى البلد

كشفت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 9% لتسجل 244.4 مليون دولار مقابل 224.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقالت في بيان اليوم، إن قطاع التغليف نجح في تحقيق زيادة بنسبة 10% ليسجل 143.4  مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 130.9 مليون دولار عن نفس المدة في 2023، مشيرة إلي تحقيق ارتفاع في صادرات قطاع الورق بنسبة 3 % مسجلاً 90.2 مليون دولار مقابل 87.3 مليون دولار قياساً على الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشفت سارة إبراهيم، أن صادرات قطاع طباعة الكتاب حققت زيادة بنسبة 67% بواقع 10.5 مليون دولار في أول 3 أشهر من 2024 مقابل 6.3 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفعت صادرات التغليف المرن المطبوع إلي 59.9 مليون دولار مقابل 49.1 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وارتفعت صادرات التغليف من اللدائن 42.6 مليون دولار مقابل 35.03 مليون دولار بزيادة 22 %
وأرجعت سارة إبراهيم الزيادة الملحوظة في الصادرات إلي فتح بعض الأسواق الجديدة نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية وغيرها من الأنشطة التي استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية بجانب فتح أسواق جديدة.


وذكرت " المدير التنفيذي للمجلس التصديري للتغليف والطباعة" أن هناك زياده في صادرات الأسواق التي قام المجلس بفتح سوق فيها عن طريق البعثات والمعارض حيث زاد التصدير الي عدد من الدول ومن ثم يستهدف المجلس زيادة التركيز على عدد من الأسواق المستهدفة.

وفيما يتعلق بصادرات القطاع للمجموعات الدولية المستوردة من مصر، بلغت الصادرات إلي الاتحاد الأوروبي 52.5 مليون دولار مقابل 49.4 مليون دولار بزيادة 7% ، وارتفعت الصادرات إلي الدول العربية 121.6 مليون دولار مقابل 151.6 مليون دولار بمعدل نمو 5%.

ارتفاع صادرات القطاع التغليف والطباعة ارتفاع صادرات التصدير الدول العربية الخارجية المعارض الخارجية معدل نمو

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