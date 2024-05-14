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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل وراء سرقة هواتف الأطفال من داخل أحد الأندية بالقاهرة

المتهم وشريكه
المتهم وشريكه

كشف رجال الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها، وتبين أنه عامل بالنادى، له معلومات جنائية.

تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأكد قيامه بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لمالك محل هواتف محمولة له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية.

تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط جميع الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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القاهرة السرقة قسم شرطة التجمع الأول وزارة الداخلية موقع فيس بوك

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