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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة

صدى البلد

أقيم مساء امس علي مسرح نهاد صليحه حفل افتتاح مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة الذي تنظمه أكاديمية الفنون. 
 

فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات الهامة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة وذلك في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري ، وهي الدورة التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة.

يقام المهرجان تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان والفنان محمد خالد مدير المهرجان.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، في كلمتها إن سعادتها بالغة اليوم، لأنها وضعت  الشباب في المناصب القيادية وكانوا علي قدر المسئولية، وأن هذا المهرجان الثالث علي التوالي تحت قيادة شبابية، وهذا هو المطلوب لأن الشباب هم المستقبل، وأكدت أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة، اليوم في دورته الثالثة أصبح مهرجان تنظمه أكاديمية الفنون، وليس مهرجان فرع وذلك لضمان الاستمرارية.

فيما أكدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس ومؤسس المهرجان، إن هذه الدورة مختلفة فهي الأولي التي تقام في القاهرة، بعد دورتين بالإسكندرية وذلك يؤكد علي نجاح المهرجان وتطوره، والحضور الكبير اليوم من الفنانين والإعلام والجمهور أكبر دليل علي ذلك، وخالص الشكر للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون علي كل هذا الدعم.

وأشار محمد خالد مدير المهرجان، إلي أنه يدين بالفضل في نجاح المهرجان، واستمراره للعام الثالث علي التوالي، بعد الله للدكتورة نبيلة حسن رئيس المهرجان، والتي لم تبخل بأي جهد ودعم وقدم خالص الشكر للرعاة، وللهيكل الإداري للمهرجان، والشكر الأكبر للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون التي لا تتردد أبدا، في دعم أي فكرة يطرحها أبنائها من الطلبة وتعطيهم الثقة .

وقال الكاتب الصحفي تامر طه المسئول الإعلامي للمهرجان أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وامكانياتهم من خلال صناعة محتوى فنى بجودة عالية وإمكانيات قليلة وينقسم المهرجان الي أربع مسابقات وهي مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، مسابقة الأفلام الوثائقية ،مسابقة الفيديو الإبداعي ( سوشيال ميديا ) ويشارك في المهرجان هذا العام  46 فيلم من ٦ دول وهم  ( المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - مصر - سوريا ) .

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