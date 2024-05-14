برلماني: مصر قادرة على الوصول لـ50 مليون سائح سنويا بالتطوير المستمر للقطاع

قال النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحه والاثار بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام كبير بتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وزيادة عدد السائحين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي.

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، قائلا: مصر لديها إمكانات واعدة في هذا المجال وتزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة.

وأضاف عضو سياحة البرلمان، أن هناك اهتمام حكومي حقيقي بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التي تستحقُها الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، والعمل على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً لمصر، والعمل على تطوير المرافق السياحية المختلفة، وأعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة.

واختتم النائب عمرو القماطي بالقول: إن مصر قادرة على مضاعفة أعداد السياح الوافدين اليها، وزيادة جلب العملة الاجنبية واتاحة مزيد من فرص العمل في قطاع السياحة وهو ما ستحققه الدولة في أقرب وقت برؤية وتوجيهات السيسي في الجمهورية الجديدة.