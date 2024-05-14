لبحث التعاون الاقتصادي مع مصر.. رجال أعمال أتراك يزورون السفير موطلو شن

زار وفد من أعضاء جمعية الصناعية التركية ورجال الأعمال المستقلين الأتراك بقطاعي الزراعة والأغذية لدى القاهرة ، اليوم الثلاثاء، مقر إقامة السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن في مصر لبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مصر.

ويقوم رجال الأعمال الأتراك بالأستثمار في الإنتاج من القطاعات مثل اللحوم ومنتجات الألبان وتربية النحل وتربية البذور والحلويات.



وخلال زيارتهم لمقر إقامة السفير، ناقشوا مكانة مصر والفرص التي توفرها في مجالات الزراعة والغذاء والتوظيف.

وقام السفير التركي لدى القاهرة بزيارة العديد من المصانع التركية في القاهرة بصحبة وفد من رجال الأعمال الأتراك والصحفيين.