مسئولان أمريكيان: إدارة بايدن لا تعلم يقينا قرار إسرائيل النهائي بغزو واسع لرفح

قال مسئولان أمريكيان في إدارة بايدن إن المسئولين الأمريكيين غير متأكدين مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قرارًا نهائيًا بتنفيذ غزو واسع النطاق في رفح بعد أم لا، معتبران أن تنفيذه سيكون تحديًا لتحذيرات جو بايدن، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وذكر أحد المسئولين أيضًا إن إسرائيل لم تقم باستعدادات كافية – مثل الإمدادات الغذائية والصرف الصحي والمأوى – قبل خططها لإجلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في رفح.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن إدارة بايدن قدرت أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح للمضي قدمًا في توغل واسع النطاق في رفح الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل تفتقر إلى "خطة ذات مصداقية" لحماية 1.4 مليون مدني فلسطيني في رفح، وحذر من أن أي هجوم إسرائيلي قد يخلق تمردًا مستبعدا إمكانية قتل جميع مقاتلي حماس .

وخلال الأسبوع الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والعمليات الأخرى في رفح، بينما أمر السكان بإخلاء أجزاء من المدينة.

وقد جعل القتال في رفح من المستحيل على منظمات الإغاثة الوصول إلى معبر كرم أبو سالم القريب مع إسرائيل.

ويقدر المسئولون أن ما يصل إلى 500 ألف شخص فروا بالفعل.

وقد أعربت الولايات المتحدة، التي قدمت دعماً عسكرياً ودبلوماسياً حاسماً لحرب إسرائيل على غزة، عن نفاد صبرها المتزايد تجاه إسرائيل، قائلة إنها لن تقدم أسلحة هجومية لهجوم واسع النطاق على رفح.