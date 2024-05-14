تركيا تنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة قدمت طلبا للانضمام لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في العاصمة أنقرة، "قتل إسرائيل آلاف الأبرياء الفلسطينيين بشكل ممنهج وتهجيرها الملايين فعل من أفعال الإبادة الجماعية".

وتابع فيدان: "كما هو خطأ قتل اليهود الأبرياء بمعسكرات الاعتقال فهو خطأ أيضا قتل الأطفال الفلسطينيين الأبرياء بقصفهم وهم على أسرتهم".

وكانت جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية"، في قضية غير مسبوقة أمام المحكمة، قائلة إن تل أبيب "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة"، ودعت المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.

كما قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لاتخاذ إجراءات إضافية في القضية، حسبما أظهر بيان آخر للمحكمة، الجمعة.

وأرجعت جنوب إفريقيا سبب تقدمها بالطلب إلى الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين.