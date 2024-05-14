شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بأسيوط

أقدم شاب من قرية فزارة التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، على إنهاء حياته، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بإنهاء حياته بقرية فزارة التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص قيام شاب يدعى عيد. ع. ذ، يبلغ عمره 20 عاما، من قرية فزارة التابعة لمركز القوصية، بإنهاء حياته، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.