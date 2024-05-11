السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل يتاجر في المخدرات بأسيوط

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم السبت ، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بقرية دوينة بمركز أبوتيج .



صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال .



تعود وقائع القضية رقم 7855 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ للنقيب عمر عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج يفيد قيام " حسن . ف . ع "، عامل ، مقيم بقرية دوينة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي النصف جملة والقطاعي وخاصة مادة " الشابو " المخدر متخذا من شخصه ومسكنه لإخفاء المواد المخدرة .



وبتقنين الإجراءات قاد النقيب عمر عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج قوة استهدفت مكان تواجد المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته حقيبة وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها كيس بلاستيكي بداخله مادة " الشابو " المخدر وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 13 كيس بلاستيكي تحتوي على مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 660 جنيها .



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته في المواد المخدرة .