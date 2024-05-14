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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحثا مجالات التعاون.. وزير الخارجية يلتقي نظيره اليمني بالمنامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم، مع الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المُنعقِدة في المنامة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن لقاء الوزير شكري مع وزير خارجية اليمن تناول مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومسارات العمل المشتركة لتعزيزها وتطويرها، حيث أكد شكري على موقف مصر الثابت إزاء دعم اليمن الشقيق حكومةً وشعباً، والتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما في ذلك من خلال استئناف عمل آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم نظيره اليمني لمستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، وإرساء الهدنة والسلام في البلاد.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، ويستند إلى المرجعيات الأممية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات والجهود الخليجية والعربية ذات الصِلة. كما تمَّ التشديد على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ومن جانبه، وَّجه الدكتور شائع الزنداني الشكر لمصر قيادةً وشعباً معرباً عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار في اليمن، ومساندة الشعب اليمني، مثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم.

وزير الخارجية وزير الخارجية اليمنى المنامة السفير أحمد أبو زيد شائع محسن الزنداني

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