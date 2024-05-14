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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور الأمين العام المساعد.. حزب مصر أكتوبر ينظم لقاء تعريفيا للأعضاء الجدد

مصر أكتوبر
مصر أكتوبر

نظم حزب مصر أكتوبر، لقاء تعريفيا بالمنضمين الجدد للحزب، وذلك  في إطار خطة الحزب لضخ دماء جديدة، وفتح باب الانضمام داخل الحزب للكوادر الشبابية والكوادر السياسية، للدفع بهم في تنفيذ خطة العمل المستقبلية للحزب خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وبحضور الأمين العام المهندس أحمد الباز.

وتناول  اللقاء مناقشة استراتيجية الحزب وأيدولوجياته والتعريف بقياداته، والمحاور التي يقوم عليها الحزب، بالإضافة الي خطة عمل الحزب لتمكين وتأهيل الشباب لخوض الاستحقاقات المقبلة خاصة في المحليات.

وقال المهندس أحمد الباز، إن خطة الحزب تتماشي مع رؤية الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم، لافتا الي أن القيادة السياسية تولي الشباب اهتماما كبيرا وهو ما انعكس على نسبة حضورهم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية 2024، موضحا أن الحزب يعكف على وضع خطة واستراتيجية واضحة لجذب مزيد من الكوادر الشابة لاثقال خبراتهم ومهاراتهم لممارسة العمل السياسية وزيادة رغبتهم في المشاركة السياسية.


وفي نفس الصدد تلقى قيادات الحزب عدد من الأسئلة من الأعضاء الجدد تلخصت في أوجه الدعم التي يقدمها الحزب لأعضائه لتمكينهم في العمل السياسي، وأكد الحضور على تقديم كامل الدعم لتنفيذ رؤياهم وخطة عملهم على الأرض بما يحقق خطة الحزب في العمل جنبا الي جنب مع مؤسسات الدولة.

وأجابت الدكتورة شيريهان القشاوي عن الأسئلة الخاصة بدعم المرأة ، حيث أكدت أن الحزب يولي اهتماما كبيرا للمرأة، موضحة أن الحزب هو الوحيد في مصر الذي يهتم بقطاع الطلائع ويعمل على تثقيفهم وتأهيلهم في سن مبكرة، لافتا الي أن الحزب هو أول حزب سياسي مصري ترأسه امرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.


وأجاب الأمين العام المساعد لشئون الشباب مصطفى قطامش، على الأسئلة الخاصة بالتعليم والتثقيف السياسي لشباب الحزب، في إطار تنفيذ استراتيجية الحزب لتأهيل الشباب للعمل العام داخل الدولة.

وشارك في اللقاء الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، ومصطفى قطامش الأمين العام المساعد لشئون الشباب، واللواء أسامة حامد أمين التنظيم بالمركزية، واللواء أحمد جلال أمين السياسات بالمركزية.

مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر رئيس حزب مصر أكتوبر جيهان مديح الدكتورة جيهان مديح

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