رسميا.. جيش الاحتلال يعلن استهداف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات |تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا يزعم أنه كان بها غرفة قتال تابعة لكتائب القسام الزراع العسكري لـ حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي والشاباك هاجما غرفة قتال تقع في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات، كان يستخدمها عناصر تابعة لـ حماس ومصرع 10 منهم.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه استنادًا إلى معلومات استخباراتية، قامت الطائرات الحربية بالإغارة على غرفة قتال رئيسية تابعة لحماس والتي تقع في مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات، حيث تواجد فيها عناصر من كتائب القسام.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال الهجوم تم القضاء على حوالي 15 عنصرا، منهم أكثر من 10 ينتمون إلى حماس.