الخارجية السودانية: متمسكون بمنبر جدة والتزام "الدعم السريع" شرط نجاح أي حوار

أعلن وزير الخارجية السوداني حسين عوض اليوم الثلاثاء تمسكه بمنبر جدة للحوار السوداني لحل الأزمة التي تحيق بالبلاد منذ أكثر من عام.

وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات لفضائية "الحدث" أنه لن يسمح لأي منبر آخر أن يهدم منبر جدة للحوار السوداني.

وأكد "عوض" أن أي حوار لن ينجح دون التزام الدعم السريع، مشيرا إلى أنه لا مانع لدى السودان من العودة إلى مباحثات جدة.

وأوضح الوزير السوداني الذي تولى منصبه، آواخر شهر أبريل الماضي، أن السودان مستمر بدعم المجهود الحربي للقوات المسلحة لدحر الدعم السريع.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة السودانية، التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بعد اشتعال القتال بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الشعب السوداني، الذي نزح منه الملايين إلى دول الجوار على رأسها مصر هربا من القتال.