صنعت من ورق الزبدة .. تعرف على تفاصيل وثيقة إعلان دولة إسرائيل

في يوم 14 مايو، يصادف الذكرى السنوية لإعلان قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقعت هذه الوثيقة، المعروفة باسم "وثيقة استقلال إسرائيل"، في 1948 بمشاركة 37 عضوًا في مجلس الشعب الإسرائيلي المؤقت، قرأ رئيس الوزراء آنذاك، دافيد بن جوريون، الوثيقة في تلك الجلسة، ومن خلالها تم إنهاء الانتداب البريطاني وبدأ الشعب الفلسطيني في رحلة الكفاح من أجل الاستقلال، والتي استمرت حتى اليوم.

وثيقة اعلان دولة إسرائيل

وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل

تتألف وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل من ثلاثة أجزاء. الجزء العلوي مصنوع من ورق يشبه البرشمان أي ورقة الزبدة. أما الجزء السفلي الذي يحتوي على التوقيعات فيصنع من ورق الزبدة، وتُختم الوثيقة بالشمع وتُربط بقطعة قطنية. يتم الاحتفاظ بها في ظروف خاصة في أرشيف دولة إسرائيل وفقًا للموقع الرسمي لمعرض أرشيف إسرائيل.

رغم أن حاييم وايزمان، رئيس الحركة الصهيونية والمساهم الرئيسي في قيام إسرائيل، لم يوقع على وثيقة الاستقلال، وذلك لأنه غير متواجد في إسرائيل في ذلك الوقت، تمت محاولات في وقت لاحق لدمج توقيعه في الوثيقة ولكنها فشلت.

وثيقة إعلان دولة إسرائيل

بعد إعلان قيام دولة إسرائيل، كان هناك جدل حول كيفية تخزين هذه الوثيقة. قرر دافيد بن جوريون تصميم علبة فضية لتخزينها، وتم وضعها في مكان آمن. وفي عيد الاستقلال عام 1950، تم عرض العلبة الفضية لأول مرة للجمهور في معرض أرشيف إسرائيل.