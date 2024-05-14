عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

9 أفلام مجانية بقصر ثقافة السينما ضمن برنامج شهر مايو

صدى البلد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر مايو الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، ونادي سينما التحريك، والتي تعرض جميعها مجانًا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الناقد د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين مع نادي السينما العالمية وعرض فيلم "The jungle book"، ويشهد يوم الثلاثاء 14 مايو عرض فيلم "Coco" ضمن نادي سينما التحريك.

ويعرض يوم الأربعاء 15 مايو فيلم "All Quiet On The Western Front" ضمن نادي السينما الأوروبية.

وضمن أفلام نادي السينما العالمية يعرض يوم 20 مايو فيلم "The Color Of Money"، كما يقدم يوم 21 مايو فيلم "الصحبة" ضمن نادي السينما التسجيلية.

txt

عودة لوحة مسروقة منذ 45 عاما لمالكها قبل بيعها بدار مزادات فرنسية .. تفاصيل

txt

حكاية مذكرة اعتراض أرسلها سعد زغلول إلى مؤتمر الصلح.. ما سببها؟

ويشهد يوم 22 مايو عرض فيلم "Argentinia 1985" في نادي السينما الأوروبية، ويقام ضمن نادي السينما العالمية يوم 27 مايو فيلم "A Beautiful Day In The Neighborhood"

ويقدم يوم 28 مايو فيلم "شيء في صدري" بنادي الرواية والفيلم، وتختتم العروض مع فيلم "Netropolis" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

ثقافة أفلام السينما الأفلام السينمائية العامة لقصور الثقافة السينما العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

ترشيحاتنا

مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

الصحف الاماراتية اليوم| بلينكن يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.. أنباء عن توغل دبابات إسرائيلية في مناطق سكنية شرق رفح.. قطر: العملية الإسرائيلية برفح أعادتنا للوراء في مفاوضات الهدنة

محامي ضحية صاصا: 100 جمل أو ألف دينار ذهب دية شرعية للتصالح

حماية المستهلك: نشن حملات رقابية لمتابعة انخفاض الأسعار ووزن الرغيف السياحي| خاص

نصاب يستولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية

توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي صلاح في إطلالة جديدة على البحر

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

نص مقلية ومقرمشة .. تخزين البطاطس بطريقة البوم فريت

بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-