عودة لوحة مسروقة منذ 45 عاما لمالكها قبل بيعها بدار مزادات فرنسية .. تفاصيل

أعيدت لوحة لإيراموس كويلنيس الثاني مؤخرًا، التى سُرقت منذ أكثر من أربعة عقود، إلى مالكها بعد أن تم رصدها في دار مزادات إقليمية في بلدة جنوب فرنسا.

وقامت دار تشاتسوورث هاوس في مدينة ديربيشاير الإنجليزية بإعارة لوحة بورتريه مزدوجة للسير بيتر بول روبنز والسير أنتوني فان دايك (أربعينيات القرن السابع عشر) إلى معرض تاونر للفنون لإقامة معرض يركز على أعمال أنتوني فان دايك، وهو فنان فلمنكي باروكي وقد استولى اللصوص على اللوحة الزيتية على الخشب في 26 مايو 1979 بعد اقتحامهم المعرض، وترك اللصوص العديد من الرسومات الأصلية لفان دايك والتي كانت معروضة أيضًا وكانت أكثر قيمة.

واكتشف أحد مؤرخي الفن لوحة بورتريه مزدوجة للسير بيتر بول روبنز والسير أنتوني فان دايك معروضة للبيع في تولون بفرنسا، وتم العثور على اللوحة في منزل والد البائع الراحل في بلدة إيستبورن بجنوب شرق إنجلترا قبل إرسالها إلى تولون للبيع.

تضمنت أعمال الترميم إصلاح الطلاء المتقشر وإزالة بقع النيكوتين، وعادت لوحة البورتريه المزدوجة للسير بيتر بول روبنز والسير أنتوني فان دايك للعرض في تشاتسوورث.