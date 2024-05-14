عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شخص و3 شركات.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شخص و3 شركات روسيين بزعم تورطهم في التهرب من العقوبات المفروضة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد روسي وثلاث شركات مقرها روسيا متورطة في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمكافحة التهرب من العقوبات الأمريكية والتحايل عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على روسيا بحظر واردات اليورانيوم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

عقوبات جديدة.. الولايات المتحدة تحظر واردات اليورانيوم من روسيا | تفاصيل

هجوم قوي من روسيا ضد الولايات المتحدة بشأن الضربات الأوكرانية على بيلجورود

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة روسيا العقوبات الامريكية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

موضوعات متعلقة

عقوبات جديدة.. الولايات المتحدة تحظر واردات اليورانيوم من روسيا | تفاصيل

هجوم قوي من روسيا ضد الولايات المتحدة بشأن الضربات الأوكرانية على بيلجورود

الولايات المتحدة تهدد بمنع مزيد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب هجوم رفح

ترشيحاتنا

لاستيعاب السفن القادمة.. أحمد موسى: 200 شركة مصرية تعمل في ميناء السخنة

أحمد موسى: أكبر 3 تحالفات عالمية في النقل البحري تعمل بالموانئ المصرية

مقـ.ــتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود في هجوم لحزب الله على مستوطنة "أدميت"

عملية بطولية خطيرة.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا

بشرى سارة.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة

خاص| برلمانية تكشف سر خفض أسعار العقارات في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

صنعت من ورق الزبدة .. تعرف على تفاصيل وثيقة إعلان دولة إسرائيل

أول صور من خطبة مينا مسعود على ممثلة هندية.. شاهد

فيديو

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-