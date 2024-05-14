شخص و3 شركات.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شخص و3 شركات روسيين بزعم تورطهم في التهرب من العقوبات المفروضة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد روسي وثلاث شركات مقرها روسيا متورطة في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمكافحة التهرب من العقوبات الأمريكية والتحايل عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على روسيا بحظر واردات اليورانيوم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.