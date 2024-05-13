هجوم قوي من روسيا ضد الولايات المتحدة بشأن الضربات الأوكرانية على بيلجورود

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الاثنين، إن عدم الرد من جانب الولايات المتحدة على الضربات الأوكرانية على الأحياء السكنية في روسيا يظهر استعدادهم لبذل كل ما هو ممكن لإعفاء كييف من المسؤولية عن فظائعها.

وأضاف أنتونوف في بيان له، ردا على الضربات الأوكرانية على مدينة بيلجورود الروسية، أن رد فعل الإدارة الأمريكية على الضربات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق السكنية، أو بالأحرى عدم وجود حتى تلميح من التعازي، أمر معبر للغاية.

وأشار إلى أن هذا "يؤكد استعداد واشنطن لبذل كل ما في وسعها لإعفاء عملاء كييف من المسؤولية عن فظائعهم".

وأكد السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، أن الأطفال والنساء والمسنون الروس يُقتلون بأسلحة غربية"، متابعا: "بعض الوعود التي قطعتها كييف بعدم استخدام الأسلحة التي تلقتها من الولايات المتحدة ضد أهداف في روسيا لا تساوي فلساً واحداً".

وشدد على أن "سياسة "النعامة" هذه التي ينتهجها الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، والتردد في كبح جماح أتباع أوكرانيا، لن يؤديا إلى أي خير، لافتا إلى أن التستر على الإرهابيين أمر وحشي وغير إنساني.

وأضاف أنتونوف: "لا يمكن أن يكون هناك سوى نتيجة واحدة وهي أن القوات المسلحة الروسية بحاجة إلى زيادة العمليات القتالية وإبعاد التهديد العسكري عن حدود الاتحاد الروسي"، مشددا على أنه لا توجد تسوية مقبولة عندما يتعلق الأمر بأمن روسيا القومي.