ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود إلى 14 مدنيا

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى سكني في بيلجورود بسبب قصف أوكراني إلى 14 مدنيا.

وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن عدد القتلي في الهجوم الأوكراني على مدينة بيلجورود ارتفع إلى 11 مدنيا.

وقال جلادكوف عبر قناته على تليجرام: "نتيجة للقصف المكثف من قبل القوات الأوكرانية، قتل 11 مدنيا في بيلجورود اليوم"، لافتا إلى أنه تم انتشال 8 جثث من تحت أنقاض منزل، وقتل 3 أخرين نتيجة القصف الأوكراني.

وأشار حاكم مقاطعة بيلجورود، إلى أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف جلادكوف أن 25 شخصا أصيبوا في المدينة خلال النهار، 5 منهم نتيجة القصف المسائي، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى.

ووفقا له، فقد تم تسجيل أضرار في 17 شقة من 5 مبان سكنية، وألحقت الشظايا أضرارا بـ5 سيارات وعدة مواقف للحافلات.