أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير 21 صاروخًا و9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الليلة الماضية.

من جانبه، أكد مدير الإدارة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية سيرجي بيلييف أن القوات الأوكرانية تستخدم بنشاط الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية.

وقال بيلييف إن بريطانيا لا تزال واحدة من أكبر المانحين العسكريين لنظام كييف وتضغط على دول أخرى من أجل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "وفقا للبريطانيين أنفسهم، منذ عام 2022، خصصت لندن بالفعل حوالي 7.1 مليار دولار للاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام الأسلحة البريطانية بنشاط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لشن الهجمات الإرهابية على البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في دونباس، وكذلك المناطق الروسية الأخرى".

كما تم تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف مقابل 500 مليون دولار (617 مليون دولار) التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 23 أبريل، مرتبط بمحاولة لندن إظهار طموحاتها القيادية في الناتو وأوروبا.