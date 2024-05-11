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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.ـتل 5 أشخاص وإصابة 9 في هجمات أوكرانية على إقليمي بيلجورود وكورسك الروسيين

اوكرانيا
اوكرانيا

قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة في ثلاث هجمات منفصلة بطائرات بدون طيار ومدفعية أوكرانية على إقليمي بيلجورود وكورسك الحدوديين الروسيين ومدينة دونيتسك التي تزعم روسيا أنها ضمتها.

وأضاف دينيس بوشيلين، رئيس منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، الذي عينته روسيا، في بيان نُشر على تطبيق الرسائل تيليجرام، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون عندما أصاب صاروخ أوكراني مطعمًا في مدينة دونيتسك.

وتعرضت دونيتسك، التي وقعت تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا في عام 2014، لقصف أوكراني بشكل منتظم بعد أن أمرت موسكو بإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها أصبحت أكثر أمانًا بعد إجبار قوات كييف على الخروج من ضواحيها في وقت سابق من هذا العام.

وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان نُشر على تطبيق تليغرام، إن رجلاً قُتل وأصيب آخر بعد أن اصطدمت طائرة أوكرانية بدون طيار بشاحنة متوقفة في قرية نوفوسترويفكا-بيرفايا الحدودية.

وأضاف نظيره في منطقة كورسك المجاورة، رومان ستاروفويت، إن مدنياً توفي في المستشفى بعد إصابته في غارة بطائرة بدون طيار على بلدة سودجا الحدودية.

وتتعرض منطقتا بيلغورود وكورسك لهجوم منتظم منذ أن أمرت موسكو بإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

بشكل منفصل، قال مسؤول عينته موسكو في منطقة لوهانسك بأوكرانيا، إن عدد القتلى في هجوم صاروخي تسبب في حريق كبير وألحق أضرارا جسيمة بمستودع للوقود في بلدة روفينكي ارتفع إلى أربعة، وأصيب 11 آخرون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق يوم السبت إنها اعترضت سلسلة من محاولات شن هجمات بطائرات مسيرة ومدفعية صاروخية أوكرانية على أراضيها.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على تطبيق تليغرام، إن قواتها أسقطت 21 صاروخا و16 طائرة مسيرة في مناطق بيلغورود وكورسك وفولغوغراد الروسية.

مدينة دونيتسك بيلجورود وكورسك روسيا

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