عقوبات جديدة.. الولايات المتحدة تحظر واردات اليورانيوم من روسيا | تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على روسيا بحظر واردات اليورانيوم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على قانون حظر واردات اليورانيوم الروسي رقم HR 1042، ليصبح قانونًا في 13 مايو 2024.

وأضافت الوزارة أنه بموجب هذا القانون يحظر استيراد منتجات اليورانيوم الروسية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 12 أغسطس 2024، مع تمكين عملية التنازل مع وزارة الطاقة الأمريكية بالتشاور مع وزارتي الخارجية والتجارة، حتى 1 يناير 2028، بما يتوافق مع القانون.

ووفقا للخارجية الأمريكية، فإن هذا الحظر يدعم الجهود الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على اليورانيوم الروسي في مفاعلات الطاقة النووية المدنية والاستغناء عنها، وذلك من خلال حظر واردات منتجات اليورانيوم من الاتحاد الروسي.

ولفت البيان إلى أن روسيا تواصل استخدام قاعدتها الصناعية العسكرية في حربها ضد أوكرانيا وتقويض الأمن القومي الدولي والأمريكي، من خلال عائدات صادراتها من اليورانيوم.