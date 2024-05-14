شروط ورابط التقديم لوظائف الجامع الأزهر.. مدرسو خط عربي وزخرفة

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن حاجتها لعدد من مدرسي الخط العربي والزخرفة الإسلامية للعمل بنظام الأجر مقابل العمل ، بفروع رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمحافظات: (أسوان، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والغربية والإسكندرية).

وحدد الجامع الأزهر، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي كالتالي:

-أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم الخط العربي أو التخصص أو كليهما.

-أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وعلى رأس العمل.

-أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

وعلى الراغبين في التقديم، التسجيل عبر الرابط التالي وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان من هنا