ماذا يحدث لجسمك عند تناول بلح البحر؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد بلح البحر.

بلح البحر غني بالعناصر الغذائية، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ومنها:

-الزنك: يساعد الزنك على شفاء الجروح، ومعالجة الكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات في الطعام.

- فيتامين ب12: يساعد على عمل الدماغ والجهاز العصبي، ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل خلايا الدم الحمراء.

-الحديد: هو الأساس في صنع خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين حول الجسم، وأيّ نقص في كمية الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم.

- السيلينيوم: يلعب السيلينيوم دوراً رئيسياً في الأجسام المضادة للأكسدة في الجسم.

-الأوميجا 3: يعتبر بلح البحر من أغنى وأكثر الأطعمة البحرية احتواءً على الأوميجا 3.