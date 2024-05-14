حماس: معبر رفح بين فلسطين ومصر.. ولن نقبل بأي طرف ثالث لإدارته

قال مسئول إعلام حركة حماس في لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، إن "معبر رفح البري بين فلسطين ومصر ولن نقبل بأي طرف ثالث لإدارته".

وأضاف في تصريحات لـ"الحدث" السعودية"، أن معبر رفح منشآة مدنية واحتلاله من قبل إسرائيل انتهاك للقانون الدولي.

وأوضح مسئول إعلام حماس أن شروط الحركة واضحة بوقف العدوان بشكل دائم وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين.

وأكد أن حركة حماس وافقت على وقف النار استجابة لمعاناة الشعب الفلسطيني، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أفشل التفاوض.

وأشار إلى أن نتنياهو أفشل كل الجهود والمقترحات للوصول إلى هدنة في غزة.