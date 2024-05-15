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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

لخفض ضغط الدم.. تعرف على فوائد البطيخ

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البطيخ.

يعد البطيخ من أكثر ثمار الخضر فائدة للإنسان حيث أن الأصناف ذات لون اللحم الأبيض مثل بطيخ اللب تحتوى على نسبه عالية من مادة البكتين التي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية وأهمها صناعة المواد الجلاتينية أما الأصناف الحمراء فبها صبغات تعمل كمضادات للأكسدة والسرطان.

أيضا تحتوى بذور البطيخ على الأحماض الأمينية الأساسية وكذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل اللينوليك والأوليك ، التي لها تأثير مهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وكذلك خفض ضغط الدم المرتفع

وكذلك الأحماض الدهنية في زيت بذور البطيخ تحتوى معها على ماء ذائب يساعد الزيت على اختراق الجلد بسهولة مما يساعد على ترطيب الجلد ويجعل البشرة أكثر نعومة وأيضا يمنع انسداد مسام الجلد أيضا و تظل فترة صلاحيه زيت بذور البطيخ فترة طويلة دون عطب لذلك يعد زيت بذور البطيخ عنصر فعال في منتجات العناية بالبشرة ، كما أن بذور البطيخ غنية بعناصر الحديد والكالسيوم والزنك المفيد عند تحميصها والتغذية عليها

وتحتوي أنسجة ثمار البطيخ وخاصة الخارجية القريبة القشرة الحامض الأميني الستريولين الذي يتحول إلى الحامض الأميني الأرجينين من خلال إنزيم معين، حيث يعمل الأرجينين على المحافظة على صحة القلب والدورة الدموية من خلال المساعدة على تكوين أكسيد النيتريك الذي يعمل على تدفق الدم بسهولة ايضا يساعد الارجنين في دورة اليوريا بالجسم حيث يقوم بإزالة الأمونيا والشقوق الحرة من الدم.

خفض مستويات الكوليسترول في الدم ضغط الدم المرتفع

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