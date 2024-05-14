البنتاجون: سنبدأ بإيصال المساعدات عبر الرصيف البحري في غزة خلال أيام

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الإنسانية ستصل عبر الرصيف البحري في غزة خلال أيام.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري أمريكي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن التكلفة التقديرية للجيش الأمريكي لبناء رصيف قبالة غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى 320 مليون دولار أمريكي.

وقال السناتور روجر ويكر أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي يقودها الديمقراطيون لرويترز عندما سئل عن التكاليف "التكلفة لم ترتفع فحسب، لقد تضاعفت".

وأضاف "أن هذا الجهد الخطير ذو الفائدة الهامشية سيكلف الآن دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 320 مليون دولار أمريكي لتشغيل الرصيف لمدة 90 يومًا فقط."