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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"المصرية للاتصالات": لم نتأثر بانقطاع كابلات البحر الأحمر..ولدينا أكثر من 12 مسارا|فيديو

شبكة الإنترنت
شبكة الإنترنت

طمأن المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المواطنين بأنه ليس هناك تأثير على حركة الإنترنت في مصر بأي انقطاعات في البحر الأحمر، موضحا أن حركة الإنترنت في مصر بتتم عن طريق الكابلات البحرية بين مصر وأوروبا، والانقطاعات في البحر الأحمر لا تؤثر على الكابلات البحرية التي تصل لمصر.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن المنطقة التي بها انقطاع لكابلات الإنترنت في البحر الأحمر هي منطقة جنوب السعودية وشمال جيبوتي، مؤكدا أن الحركة من أول السعودية لمصر هي موجودة والكابلات تحمل الحركة بداية من السعودية لأوروبا، الخدمة داخل مصر تعمل بالفعل من المحطات في البحر الأحمر والمتوسط والكابلات البحرية تحمل حركة.

وأشار إلى أن الكابلات عاملة وتحمل بيانات والحركة القادمة من السعودية موجودة، والحركة التي تكون متأثرة هي الكابلات القادمة من جنوب جيبوتي لدول أسيا وجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن "هلب" المراكب أكبر سبب في انقطاع الكابلات البحرية وهو العامل الأهم، وجميع المشغلين يعملوا على تأمين الحركة من خلال عدد من الكابلات، ويتم عمل مناورة على الكابلات والنقل على كابلات بديلة.

وتابع: مصر لديها موقع متميز في العالم وتمتلك أكثر من 12 مسار للكابلات ويتم تدارك أعمال انقطاع الكابلات البحرية بشكل سريع، موضحًا أنه تم تشجيع الصناعة لزيادة الكابلات البحرية التي تنقل الحركة، ولدينا مسارات متعددة للكابلات البحرية ونستطيع احتواء أي انقطاع مفاجئ.

الانترنت اتصالات مصر البحر الأحمر حركة الإنترنت اوروبا الكابلات البحرية

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