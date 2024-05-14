نشأت الديهي: وزير خارجية إسرائيل حاول أن يمارس "صياعة سياسية" على مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير خارجية دولة الاحتلال حاول أن يمارس " صياعة سياسية" من خلال الحديث على أن مصر هي المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، وليس دولة الاحتلال.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تحاول أن تفرض أمرًا واقعًا من خلال احتلال المعبر من الجانب الفلسطيني، وتطلب من القاهرة التنسيق بشأن إدخال المساعدات، معقبًا: " مصر لا تقبل أن يفرض عليها أمر واقع من أي جهة ، ورفضت التنسيق مع الاحتلال".



ولفت إلى أن القاهرة أعلنت عن عدم التعاون مع دولة لاحتلال في معبر رفح، مشيرًا إلى أن مصر حذرت دولة الاحتلال مرارًا وتكرارًا بأن ردرود أفعال مصر غير متوقعة حال قيام دولة الاحتلال بالهجوم على رفح وإسقاط ضحايا جديد، معقبًا: "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، وسكيون هناك ردودًا، ولكل حادث حديث، وهذا الكلام صدر على ألسنة مصادر رفيعة"