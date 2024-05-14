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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا دفاع أوكرانيا وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف مع نظيره التركي يشار جولر مسألة تعميق التعاون بين البلدين في قطاع الدفاع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني الذي يزور أنقرة أنه "تشرف اليوم بلقاء وزير الدفاع التركي يشار جولر، وناقش قضايا تعميق التعاون بين بلدينا في قطاع الدفاع، وشدد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وتركيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف عمروف أنه تم أيضًا عقد اجتماع موسع بمشاركة الوفود حيث ناقشوا بشكل تفصيلي آفاق مزيد من التعاون.

وتابع "لقد أطلعت نظيري التركي بالتفصيل على الوضع على خط المواجهة، وتم التركيز بشكل خاص على الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود".

وفي وقت سابق، ناقش رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك اليوم تنفيذ صيغة السلام مع وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

المجال العسكري وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف وزير الدفاع الأوكراني وزير الدفاع التركي يشار جولر

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