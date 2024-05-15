خبير: الدول العربية لديها أوراق ضغط.. واتفاقية السلام مُهددة لهذا السبب

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير في الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدول العربية لديها أوراق ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى هذه اللحظة ينقصها بعض الاشياء بشكل فردي وليس جماعي.

وأضاف "عز العرب" خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بدأت تلوح خلال الفترة الماضية لإسرائيل أن إجراءاتها تشير إلى التصعيد والتوتر بسبب ممارستها في المنطقة.

وأوضح الخبير في الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن انضمام مصر لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية يعكس رسالة كبيرة من دولة خاضت طريق السلام من قبل أيام الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد لو حدوث خلل في الاتفاقية قد تؤدي إلى إعادة النظر في مقاربة السلام وتعليق العمل بها.