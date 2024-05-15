تعرف على خطيب الجمعة القادمة.. ومكان نقل شعائرها

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد سعد عباس محيسن، إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، بأداء خطبة الجمعة القادمة 17 مايو 2024م بعنوان: "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة".

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة المقبلة، من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة.

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار تعميم مقارئ كبار القراء بأنواعها في مختلف ربوع المحروسة ، تقيم وزارة الأوقاف مقرأة سورة الكهف لكبار القراء ، وذلك يوم الخميس القادم 16 / 5 / 2024م عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة.

ويحضر المقرأة، كل من: (القارئ الطبيب/ أحمد نعينع ، والقارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ/ طه النعماني، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ/ فتحي خليف، والقارئ الشيخ/ كارم الحريري، والقارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني، والقارئ الدكتور/ ماهر الفرماوي).

