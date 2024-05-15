بمليار دولار.. أمريكا تحوّل حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها

كشف مسئول أمريكي لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الخارجية الأمريكية حولت حزمة مساعدات عسكرية بمليار دولار لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يمضي قدما بشأن تقديم أسلحة جديدة لإسرائيل قيمتها مليار دولار.

وقال مسئولون أمريكيون ومسئولون في الكونجرس إن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس الثلاثاء بأنها تمضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار، وهي حزمة أسلحة ضخمة بعد أقل من أسبوع من إيقاف البيت الأبيض مؤقتًا شحنة قنابل بسبب عملية إسرائيل على رفح.

وأوضح المسئولون أن أحدث حزمة أسلحة تشمل احتمال نقل 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية و60 مليون دولار من قذائف الهاون.