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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية لـ إمام عاشور بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

إمام عاشور
إمام عاشور

نشر الاإعلامي محمد فاروق  تصريحات نجم الأهلي  إمام عاشور قبل مواجهة الترجي في نهائي إفريقيا.

وقال إمام عاشور عن نهائي دوري أبطال إفريقيا : أنا نفسي من زمان ألعب نهائي أفريقيا، أنا أول واحد همــ ـوت نفسي عشان أحقق البطولة، في لاعيبة كتير في الأهلي حققوا البطولة، لكن بالنسبالي هتكون مختلفة دي أول بطولة أفريقيا ليا. 

 

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا
يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 
وسيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

بطولة دوري ابطال افرقيا ابطال افرقيا امام عاشور نهائي دوري الأبطال

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