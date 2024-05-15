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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بيفتح النفس.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بطعم شهي

مخلل باذنجان
مخلل باذنجان

يعد مخلل الباذنجان من أشهى المقبلات التى تساعد على تقبل مذاق الطعام حتى إن لم يكن طيبا كما أنه يعمل على زيادة الشهية.

نعرض طريقة عمل الباذنجان المخلل بمذاق مميز من خلال وصفة الشيف غادة جميل.

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مقادير الباذنجان مخلل بالكرفس
نصف كيلو باذنجان للتخليل
1 حزمة كرفس للتخليل
ثوم مفروم
ملح 

فلفل
خل 

ليمون

كمون 

كزبرة ناشفة

مخلل الباذنجان
مخلل الباذنجان

طريقة عمل الباذنجان مخلل بالكرفس

* اسلقي الباذنجان في ماء مغلي حتى ينضج أو يصبح نصف سوا.
* اتركي الباذنجان ليبرد قليلا أثناء هذا التوقيت اخلطي كل المكونات المتبقية فى الكبة أو المطحنة.
* ضعيه  مخلل الباذنجان في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل الأكل.

الباذنجان طريقة عمل الباذنجان طريقة عمل الباذنجان المخلل الشيف غادة جميل الباذنجان المخلل مخلل الباذنجان

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