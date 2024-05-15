بيفتح النفس.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بطعم شهي

يعد مخلل الباذنجان من أشهى المقبلات التى تساعد على تقبل مذاق الطعام حتى إن لم يكن طيبا كما أنه يعمل على زيادة الشهية.

نعرض طريقة عمل الباذنجان المخلل بمذاق مميز من خلال وصفة الشيف غادة جميل.



مقادير الباذنجان مخلل بالكرفس

نصف كيلو باذنجان للتخليل

1 حزمة كرفس للتخليل

ثوم مفروم

ملح

فلفل

خل

ليمون

كمون

كزبرة ناشفة

مخلل الباذنجان

طريقة عمل الباذنجان مخلل بالكرفس

* اسلقي الباذنجان في ماء مغلي حتى ينضج أو يصبح نصف سوا.

* اتركي الباذنجان ليبرد قليلا أثناء هذا التوقيت اخلطي كل المكونات المتبقية فى الكبة أو المطحنة.

* ضعيه مخلل الباذنجان في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل الأكل.