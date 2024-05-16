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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل 5 موبايلات رخيصة جدا.. بمواصفات عالمية

أفضل 5 موبايلات رخيصة
أفضل 5 موبايلات رخيصة جدا..بمواصفات عالمية

مع تطور التكنولوجيا، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع زيادة الطلب على الهواتف الذكية، زادت أيضًا مجموعة الخيارات المتاحة في السوق. ومن بين هذه الخيارات، تجد الهواتف ذات السعر المنخفض والتي تقدم مواصفات مذهلة بالنسبة لقيمتها.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على أفضل خمس هواتف ذكية رخيصة جدًا التي تقدم مواصفات عالمية تنافس الهواتف الرائدة بأسعار معقولة.

 

* Xiaomi Poco X4 Pro 5G:

يُعد هاتف Xiaomi Poco X4 Pro 5G من أفضل الهواتف الرخيصة في عام 2024.

يتميز بمعالج Snapdragon 695 5G قوي، وذاكرة وصول عشوائي 6GB أو 8GB، ومساحة تخزين 128GB أو 256GB، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 108MP، وكاميرا أمامية بدقة 16MP، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 67W.

* Realme 9 Pro+ 5G:

يُعد هاتف Realme 9 Pro+ 5G من الخيارات المميزة للهواتف الرخيصة في عام 2024.

يتميز بمعالج Dimensity 920 5G قوي، وذاكرة وصول عشوائي 8GB، ومساحة تخزين 256GB، وشاشة Super AMOLED .


* Samsung Galaxy A33 5G:

يُعد هاتف Samsung Galaxy A33 5G من أفضل الهواتف الرخيصة من سامسونج في عام 2024.

يتميز بمعالج Exynos 1280 5G قوي، وذاكرة وصول عشوائي 6GB أو 8GB، ومساحة تخزين 128GB أو 256GB، وشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 90Hz، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48MP، وكاميرا أمامية بدقة 13MP، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

* Poco F4 GT:

يُعد هاتف Poco F4 GT من أفضل الخيارات لهواتف الألعاب الرخيصة في عام 2024.

يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 القوي، وذاكرة وصول عشوائي 12GB، ومساحة تخزين 256GB، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64MP، وكاميرا أمامية بدقة 20MP، وبطارية بسعة 4700mAh تدعم الشحن السريع بقوة 120W.

* Motorola Edge 30:

يُعد هاتف Motorola Edge 30 من الخيارات المميزة للهواتف الرخيصة في عام 2024.

يتميز بمعالج Snapdragon 778G+ 5G قوي، وذاكرة وصول عشوائي 6GB أو 8GB، ومساحة تخزين 128GB أو 256GB، وشاشة OLED بمعدل تحديث 144Hz، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50MP، وكاميرا أمامية بدقة 16MP، وبطارية بسعة 4020mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

 

نصائح إضافية:

 

* لا تركز على العلامة التجارية:

لا تجعل اسم العلامة التجارية هو العامل الوحيد الذي يحدد قرارك.

هناك العديد من الشركات الصينية التي تقدم هواتف بأسعار مناسبة ومواصفات عالية.

* لا تبالغ في احتياجاتك:

لا تشتري هاتفًا بميزات لا تحتاجها حقًا،

فذلك سيُكلفك المزيد من المال دون داعٍ.

* فكر في شراء هاتف مستعمل:

إذا كانت ميزانيتك محدودة للغاية،

ففكر في شراء هاتف مستعمل بحالة جيدة.

يمكنك العثور على هواتف مستعملة بأسعار رخيصة جدًا.

ختامًا:

مع اتباع هذه النصائح، ستتمكن من اختيار هاتف ذكي رخيص بأعلى مواصفات يلبي احتياجاتك دون تجاوز ميزانيتك.

تذكر:

لا يوجد هاتف مثالي، ولكن مع البحث الجيد والمقارنة الدقيقة، ستتمكن من العثور على الهاتف المناسب لك.

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