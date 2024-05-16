أرخص موبايل Oppo اقتصادي للشباب.. بسعر بسيط جدا

يعد هاتف شركة أوبو الأحدث هو Oppo A96 ليكون امتداد لهاتفها السابق الـ Oppo A95 فقد تم استخدام معالج أقوى وهو Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو مع نفس البطارية الكبيرة الـ 5000 مللي أمبير ولكن للأسف مع شاشة من نوع LCD وليست أموليد.

مواصفات هاتف Oppo A96 :

الشاشة تأتي بشكل الثقب وتأتي من نوع LCD LTPS وتأتي بمساحة 6.59 إنش بجودة FHD+ وهي الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 90 هيرتز .

* يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 680 بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 فهو نفس المعالج الموجود في الـ HONOR X8 .

* الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

* الكاميرا الخلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

* يدعم Oppo A96 تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

* البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط كما يدعم الشحن العكسي .

* يأتي Oppo A96 بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة اوبو الـ ColorOS 11.1 .

* يتوفر Oppo A96 باللون الأسود وباللون البينك