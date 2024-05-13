عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بفلوس قليلة.. أرخص موبايل Oppo للشباب

بفلوس قليلة.. أرخص
بفلوس قليلة.. أرخص موبايل Oppo للشباب

يعد الهاتف  Oppo A16K في الفئة الاقتصادية التي عادتا ما نجد بها مواصفات متواضعة جدا فقامت اوبو باستخدام معالج اقتصادي مقبول Helio G35 مع الاستغناء مع الاكتفاء بعدسة خلفية رئيسية وحيدة مع وجود طبقة حماية على الشاشة وبطارية 4230 مللي أمبير.

 

مواصفات هاتف Oppo A16K

 

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.52 إنش بجودة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء الاستخدام ومشاهدة الفيديوهات بالإضافة لوجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث .

• يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت .
– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري .

• الأداء يأتي الهاتف بمعالج من نوع Helio G35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Oppo A55 وهاتف Infinix Hot 11 Play .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• البطارية تأتي بسعة 4230 مللي أمبير مع قوة شحن 10 واط .
 

سعر هاتف Oppo A16K

 

يبلغ سعر هاتف Oppo A16K حوالي 4400 جنيه مصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

قناة مجانية تذيع لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

موضوعات متعلقة

إزاي تحمي أطفالك من إدمان الهواتف الذكية

أفضل هاتف اقتصادي من سامسونج.. مميزات جبارة 

أفضل هاتف سامسونج بسعر أقل من iPhone 14 و15 بمراحل

ثورة خضراء جديدة.. الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا جذريًا في الزراعة

على طريقة جري الوحوش.. تدهور حالة أول إنسان زرع شريحة إيلون ماسك بدماغه 

من الأفضل موبايلات iPhone أم سامسونج؟ Apple تبدأ في إدخال الذكاء الاصطناعي

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل Note 12 Pro+ الجديد بأرخص سعر

بأقل من 10 آلاف جنيه..أحدث هواتف شبيهة بال iPhone

ترشيحاتنا

وزير الصحة ونظيره اليوناني يبحثان فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق الرعاية

حزب الله يعرض فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية داخل ثكنة عسكرية.. شاهد

من بينها مسكن شهير.. هيئة الدواء تسحب تشغيلات أدوية من الأسواق.. تفاصيل

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

تحقيقات موسعة في تشويه طالبة بـ فيلر فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

بقذائف هاون.. كتائب القسام تعلن استهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-