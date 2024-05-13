بفلوس قليلة.. أرخص موبايل Oppo للشباب

يعد الهاتف Oppo A16K في الفئة الاقتصادية التي عادتا ما نجد بها مواصفات متواضعة جدا فقامت اوبو باستخدام معالج اقتصادي مقبول Helio G35 مع الاستغناء مع الاكتفاء بعدسة خلفية رئيسية وحيدة مع وجود طبقة حماية على الشاشة وبطارية 4230 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Oppo A16K

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.52 إنش بجودة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء الاستخدام ومشاهدة الفيديوهات بالإضافة لوجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث .

• يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري .

• الأداء يأتي الهاتف بمعالج من نوع Helio G35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Oppo A55 وهاتف Infinix Hot 11 Play .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• البطارية تأتي بسعة 4230 مللي أمبير مع قوة شحن 10 واط .



سعر هاتف Oppo A16K

يبلغ سعر هاتف Oppo A16K حوالي 4400 جنيه مصري.