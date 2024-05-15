عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

ضبطت أجهزة الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بإنتحال صفة فتاة وإبتزاز المواطنين مادياً عبر مواقع التواصل الإجتماعى عقب تحصله على صور وفيديوهات لهم ، وتولت النيابة التحقيق .



فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة بممارسة نشاط غير مشروع من خلال قيامه بإنتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه وإستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وإبتزازهم مادياً .

أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.