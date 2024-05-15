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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

انترنت
انترنت

ضبطت أجهزة الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بإنتحال صفة فتاة وإبتزاز المواطنين مادياً عبر مواقع التواصل الإجتماعى عقب تحصله على صور وفيديوهات لهم ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة بممارسة نشاط غير مشروع من خلال قيامه بإنتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه وإستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وإبتزازهم مادياً .

أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة التواصل الاجتماعي قطاع الأمن العام انتحال صفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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