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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

تعرف على أسعار تذاكر
تعرف على أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

في خطوة جديدة على طريق التنمية المجتمعية التي يتبنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، تم في الساعة الخامسة صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 افتتاح 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الركاب لتبدأ مرحلة التشغيل التجريبي بجمهور بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي بدون جمهور. 

 

تقع هذه المحطات في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث بمترو الأنفاق  وتشمل "محطة وادي النيل، ومحطة التوفيقية، ومحطة بولاق الدكرور، ومحطة جامعة الدول العربية، ومحطة جامعة القاهرة".

المناطق التي تخدمها المحطات الجديدة

أما عن المناطق التي تخدمها المحطات الجديدة فتقع في نطاق محافظة الجيزة وتحديدًا الدقي والعجوزة والمهندسين وبولاق الدكرور. وذلك كالتالي: 

  • محطة مترو التوفيقية: تتضمن 214 بوابة تذاكر ويضم كل رصيف بها 4 سلالم ثابتة ومثلهما متحركة. كما أنها تخدم عدة مناطق مثل شارع أحمد عرابي وجهاز حماية المستهلك ونادي الترسانة الرياضي وشارع الرشيد وشارع وادي النيل.
  • محطة مترو وادي النيل: تخدم شارع الحجاز وشارع محمد حسن حلمي وشارع شهاب ومدرسة العجوز ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية، وتتكون من 3 طوابق تحت الأرض وتتضمن 22 بوابة تذاكر و4 سلالم ثابتة ومثلهما متحركة.
  • محطة جامعة الدول العربية: تخدم شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين وميدان مصطفى محمود وشارع سوريا وشارع شهاب ونادي الصيد وشارع محي الدين أبو العز وتتضمن 7 منافذ لبيع التذاكر و18 سلم متحرك و14 سلم ثابت.
  • محطة مترو بولاق الدكرور: تقع في حي بولاق على بعد مسافة قصيرة من كوبري الخشب وتخدم شارع السودان وشارع التحرير ونهاية شارع جامعة الدول العربية.
  • محطة مترو جامعة القاهرة: هي محطة تبادلية مع الخط الثاني للمترو لتخفيف الضغط على محطة العتبة وتخدم محيط جامعة القاهرة والمناطق التي تتواجد بالقرب منها.

أسعار التذاكر

أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة هي نفسها أسعار تذاكر محطات المترو الأخرى، وذلك كالتالي:

  • المنطقة الواحدة 9 محطات بسعر 6 جنيهات للتذكرة.
  • المنطقتين 16 محطة بسعر 8 جنيهات للتذكرة.
  • الثلاث مناطق 23 محطة بسعر 12 جنيهات للتذكرة.
  • الأربع مناطق أكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيهات للتذكرة.

وهذا يعني أنه إذا رغبت في الانتقال من شارع جامعة الدول العربية على سبيل المثال إلى شارع الميرغني في مصر الجديدة فستكون تذكرة المترو 6 جنيهات فقط، وإذا كنت تسعى للذهاب إلى منطقة العتبة ووسط البلد من حي المهندسين فستدفع 6 جنيهات فقط للتذكرة. 

محطات المترو الجديدة الخط الثالث للمترو 5 محطات جديدة محطة وادي النيل محطة التوفيقية محطة بولاق الدكرور محطة جامعة الدول العربية محطة جامعة القاهرة

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