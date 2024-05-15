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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط: إطلاق اسم رأس البر الجديدة على منطقة الامتداد العمراني

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ضبط وإعدام 342 كجم من اللحوم والدجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط


أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إطلاق اسم "رأس البر الجديدة " على منطقة الامتداد العمراني وترقيم الشوارع الطولية بها بدايةً من شارع ١٠٩ الى نهاية المنطقة،  على أن تظل منطقة المجاورات " بلوكات الحروف" على مسماياتها بدون تغيير ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء وائل الرفاعى مساعد مدير أمن دمياط وممثلى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى عدد من الإدارات المعنية.

 

و تناول الاجتماع مناقشة مقترحات الترقيم للشوارع الطولية بما يتناسب مع عدد من المعايير والضوابط لتحقيق التخطيط الأنسب للمنطقة والذى يُعد العنصر الرئيسى للمدن الحضرية و تسهيل عملية وصول المواطنين للشوارع وحركتهم داخل المنطقة وكذلك تسهيل عملية الاستدلال على العناوين بالمنطقة.

 

وأكدت محافظ دمياط على التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة إعداد خريطة متكاملة للمنطقة يتلائم مع الوضع الحالى و مسميات المبانى بالمنطقة، و طبقًا للمخطط التفصيلي للمنطقة. 

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