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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام 342 كجم من اللحوم والدجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى للرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة أسعار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة للحفاظ على صحة المواطنين، حيث أسفرت الحملة المُنفذة اليوم بالاشتراك بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية و الطب البيطري والصحة والتى أستهدفت المرور على عدد من المنشآت بنطاق مدينة دمياط الجديدة.

 

حيث تم ضبط مخالفات جنح صحية، كما أسفرت الحملة عن إعدام ١٦٥ كجم لحم مفروم و ١٧٧ كجم دجاج بإجمالى ٣٤٢ كجم، تم تحرير محاضر تجاه تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المنشآت.

جهاز دمياط الجديدة والغرفة التجارية يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير المنشآت

دمياط إستهلاك الآدمى الإجراءات اللازمة الدكتورة منال عوض التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية

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