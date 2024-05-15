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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل الواسع بعد إعلان خطوبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها.

سلمى أبو ضيف ولدت في فبراير عام 1993 فى عين شمس، ودرست في كلية الإعلام وبدأت مشوارها كعارضة أزياء.

رفضت  من قبل 22 وكالة "مودلينج" بسبب طولها وسافرت إلى نيويورك للمشاركة فى عروض الأزياء لكنها فشلت أيضا.

عملت مذيعة راديو وكان عمرها 16 سنة، ثم عملت كعارضة أزياء لمدة أربع سنوات و شاركت في ميوزك فيديو مع مسار إجباري "شيروفوبيا".

ربط البعض بين شخصيتها في أحداث مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة وشخصية حنين حسام التي تم معاقبتها بالسجن بعد اتهامها بـ الاتجار بالبشر.

ونشرت الفنانة سلمى أبو ضيف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن إعلان خطوبتها بعد أيام من ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى.

وقالت سلمى أبو ضيف : المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي، ذهبت لرؤية الفلامنكو واعتقدت أن هذا هو الشيء الأكثر عاطفية الذي شهدته على الإطلاق، وقد أثر في كثيرًا وفي المرة الثانية التي ذهبت فيها لرؤية الفلامنكو، وحدثت خطبتي.. خطة ربنا دائما الأفضل لينا.

وكانت علقت سلمى أبو ضيف عبر برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى عن الحب قائلة : لازم أحب الشخصية اللى هرتبط به قبل ما ارتبط به أو اعرفه. 

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
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