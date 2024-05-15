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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

صدى البلد

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، بحضور ممثلي الاندية المشاركة حيث يتنافس أربعة فرق علي خطف بطاقة الصعود الأخيرة عقب صعود بتروجت و غزل المحلة .

الجولة الأولي
الترسانة x حرس الحدود
سبورتنج x منتخب السويس
الجولة الثانية
حرس الحدود x سبورتنج
منتخب السويس x الترسانة
الجولة الثالثة
الترسانة x سبورتنج
حرس الحدود x منتخب السويس

موعد مباريات الدورة الرباعية
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد كشفت في وقت سابق عن موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جائت كالتالي :-

حضر القرعة ناصر فراج مدير إدارة المسابقات و معتز سليم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي منتخب السويس و فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة  و سامح صابر مدير الكرة بنادى حرس الحدود و محمد احمد مقرر القسم الثاني.

الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة المسابقات بالاتحاد المصري نادى منتخب السويس نادى حرس الحدود ممثلي الأندية

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