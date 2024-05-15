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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 180 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ خط طرد محطة بيجام بشبرا الخيمة

صدى البلد

أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أن هناك سعيا دائما لتحسين خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق محافظات القاهرة الكبرى.

وأعلن المهندس عادل حسن، الانتهاء من تنفيذ خط طرد محطة بيجام بشبرا الخيمة، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، بتمويل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وبطول 4.5 كم، أقطار 1800 مم، 1000 مم بنظامي الدفع النفقي الموجه والدفع الهيدروليكي.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، إلى أنه تم تنفيذ الخط الجديد بديلاً للخط القائم المتهالك للتغلب على مشاكل الكسور المتكررة، وتم التنفيذ بالمحاور الهامة "كمحور العصار"، حيث تم التنفيذ دون التأثير على الحركة المرورية، لافتاً إلى تنفيذ 3 كم من الخط قطر 1000 مم، منها 500 م بالدفع الموجه، بالإضافة إلى 1.5 كم بالانحدار بنظام الدفع الهيدروليكي بمحور العصار.

وأوضح حسن، أن القدرة الاستيعابية للمحطة تبلغ 90 ألف م٣/ يوم، وتخدم مناطق" بيجام بالكامل، منطاي، بعض مناطق أم بيومي".

في سياقٍ متصل، صرح المهندس عادل حسن،  بتشغيل محطة صرف صحي أرض حمد بطره، موضحاً أن تكلفة المحطة بلغت 30 مليون جنيه، تضمنت محطة رفع وتنفيذ شبكات انحدار أطوال 2.5 كم، وخط طرد بطول 1150 م، وقطر 450 م.

وتابع رئيس صرف القاهرة الكبرى، أن محطة أرض حمد تخدم المناطق المحرومة بمنطقة طره، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 25 ألف م3/ يوم.

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