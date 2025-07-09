«العفاريت دول طلعوا امتي».. شوبير يعلّق على أداء لاعبي «سان جيرمان» بمباراة ريال مدريد

علّق الإعلامي أحمد شوبير علي اداء باريس سان جيرمان في مباراة ريال مدريد بدوري كأس العالم للأندية .

وكتب الاعلامي أحمد شوبير حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هما عفاريت باريس سان جيرمان دول طلعوا امتي".



تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره ريال مدريد الإسباني، في أول 30 دقيقة، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت الثلاثية عن طريق فابيان رويز (هدفين) وعثمان ديمبلي في الدقائق 6، 9، 24.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وجارسيا.

الوسط: تشواميني، جولر وبيلينجهام.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور وجونزالو.