إعلامي يهاجم ريال مدريد: خطأ كارثي مرة أخرى من الدفاع

علق الإعلامي أحمد عبد الباسط على مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري كأس العالم للأندية.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "خطأ كارثي مرة أخرى من دفاع ريال مدريد عن طريق روديجير يُهدي باريس سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق عثمان ديمبيلي".

وتقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره ريال مدريد الإسباني، في أول 30 دقيقة، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت الثلاثية عن طريق فابيان رويز (هدفين) وعثمان ديمبلي في الدقائق 6، 9، 24.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وجارسيا.

الوسط: تشواميني، جولر وبيلينجهام.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور وجونزالو.